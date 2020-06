عائلة ترامب تحاول وقف نشر كتاب ابنة شقيقه

المصدر: البيان الإلكتروني

تحاول عائلة الرئيس الأمريكي، فرض حظر قضائي على نشر كتاب ماري ترامب ابنة شقيقه تحت عنوان "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man".

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، يتضمن الكتاب تفاصيل عن الرئيس ترامب وعائلته.

في وقت سابق، أعلن ترامب أنه لا يجوز لابنة شقيقه ماري تأليف كتاب عنه، لأنها وقعت اتفاقا بعدم الكشف عن الأسرار والمعلومات.

ووفقا للصحيفة، أرسل شقيق الرئيس ترامب طلبا إلى محكمة في نيويورك، لحظر نشر الكتاب على أساس اتفاق عدم الكشف الذي وقعته ماري ترامب، والذي تنتهك شروطه.

من جانبه، قال محامي ماري ترامب، إن الرئيس وعائلته يحاولون منع إصدار كتاب "يناقش القضايا ذات الأهمية الحاسمة للجمهور، لأنهم لا يريدون أن يعرف الناس هذه الحقيقة".

ونقلت الصحيفة عن المحامي قوله: "إن المحاكم لن تتسامح بتاتا مع مثل هذا الانتهاك الوقح للتعديل الأول (للدستور الأمريكي)".

ومن المقرر صدور كتاب ابنة أخ الرئيس تحت عنوان "كثير جدا وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، في 28 يوليو.

ووعدت ماري ترامب، القراء "بالكشف عن صورة لدونالد ترامب والأسرة السامة التي خلقته" في كتاب "يسلط الضوء الساطع على تاريخ العائلة المظلم لشرح كيف أصبح عمها شخصا يهدد الآن منظومة الصحة العالمية، والأمن الاقتصادي، والنظام الاجتماعي".

