محكمة تأمر رئيس البرازيل بوضع قناع واق في الأماكن العامة

المصدر: د ب ا

أمرت محكمة برازيلية اليوم الثلاثاء بأن يرتدي الرئيس جاير بولسونارو قناع وجه واق في الأماكن العامة في المنطقة الاتحادية للعاصمة برازيليا وإلا سيواجه غرامة قدرها 2000 ريال (387 دولارا) في اليوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وشوهد الرئيس، الذي يقلل من أهمية أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تشهد ارتفاعا في بلاده، عدة مرات في الأماكن العامة بدون قناع الوجه الإلزامي في برازيليا.



وقال القاضي ريناتو بوريلي، الذي يتعلق الحكم الذي أصدره أيضا بالمسؤولين الحكوميين، إن رفض الرئيس ارتداء قناع "يظهر نية واضحة لكسر القواعد التي تفرضها الحكومة الاتحادية للمنطقة".

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