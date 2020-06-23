زلزال قوي يضرب المكسيك وتحذير من موجات تسونامي

المصدر: وكالات

أعلنت الهيئة الوطنية المكسيكية لرصد الزلازل اليوم الثلاثاء أن زلزالا بقوة 5ر7 درجة بحسب مقياس ريختر للزلازل ضرب مناطق وسط وجنوبي المكسيك.

وحذر المعهد الأمريكي من موجات تسونامي في أمريكا الوسطى، فيما لم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع إصابات بين السكان أو أضرار مادية.

ووقع مركز الزلزال على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي كروسيسيتا قبالة ساحل ولاية أواكساكا.

وشعر سكان العاصمة مكسيكو سيتي بالزلزال، حيث خرج الكثيرون إلى الشوارع تاركين منازلهم بعد تفعيل آلية التنبيه والإنذار.

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