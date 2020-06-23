محكمة تقضي بحبس رئيس قيرغزستان السابق 10 أعوام

المصدر: د ب ا

قضت محكمة بحبس رئيس قيرغزستان السابق ألمازبيك أتامباييف اليوم الثلاثاء لمدة 10 أعوام لاتهامه بالفساد، وفقا لما ذكرته وكالة كابار للأنباء.

وقد أدين أتامباييف، الذي تولى رئاسة قيرغزستان في الفترة من 2011 حتى 2017، بالتواطؤ لارتكاب تهم فساد، عندما دبر الإفراج عن زعيم المافيا عزيز باتوكايف عام 2013.

وجرى احتجاز أتامباييف العام الماضي خلال معركة قضائية استمرت طويلا ضد اتهامات الفساد التي ظهرت في ظل خصومة شخصية مع خلفه الرئيس سورونباي جينبيكوف.

ويشار إلى أن المناخ السياسي في قيرغزستان شهد اضطرابات منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، كما أنها شهدت ثورتين خلال العقدين الماضيين عامي 2005 و 2010.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز