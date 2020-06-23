تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في الصين و46 بكوريا الجنوبية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 يونيو منها 13 في العاصمة بكين.

وكانت الصين قد سجلت 18 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها تسع في بكين. وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، وهو عدد الحالات ذاته المسجل قبل يوم.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

وفي كوريا الجنوبية، تم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 16 إصابة محلية.

ويرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 12 ألفا و484 شخصا.

وعاودت الإصابات الصعود مجددا بعد أن سجلت البلاد 17 حالة فقط يوم الاثنين، وهو أقل معدل منذ نحو شهر.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 281 حالة.

وأجرت البلاد مليونا و196 ألفا و12 اختبارا منذ 3 كانون ثان/يناير، حسب يونهاب.

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