موجة ثانية من «الفيروس» في كوريا الجنوبية

المصدر: (سيئول- رويترز)

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى، أمس، إنها تواجه «موجة ثانية» من انتشار فيروس «كورونا» تتركز حول العاصمة كثيفة السكان، وإن بداية هذه الموجة كانت عطلة في مايو.

وفي السابق قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الموجة الأولى من الفيروس في كوريا الجنوبية لم تنته قط في حقيقة الأمر، لكن جيونغ إيون كيونغ مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت، أمس، إنه بات واضحاً أن عطلة أسبوعية في أوائل مايو كانت بداية موجة ثانية من الإصابات، تركزت بشكل كبير في منطقة سيئول الكبرى، التي شهدت القليل من الإصابات في السابق.

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