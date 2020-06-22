بالفيديو.. سيدة تواجه شرطياً اعتقل فلويد

المصدر: البيان الإلكتروني

مازالت تأثيرات جريمة قتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، تطغى على الساحة في الولايات المتحدة، فبعد أيام من خروج أحد عناصر الشرطة الأربعة المتهمين بقتله بكفالة من السجن،تعرض لمساءلة ومواجهة من إحدى النساء، خلال تسوقه في متجر غذائي.

وانتشر فيديو لامرأة وهي تواجه جيه أليكساندر كيونغ، خلال شرائه للمواد الغذائية، في مدينة مينيابوليس، بعد خروجه من السجن بكفالة بلغت 750 ألف دولار، بحسب سكاي نيوز.

وواجهت المرأة الغاضبة كيونغ وسألته عن اسمه، وهو ما أكده المتهم قبل أن يطلب منها تركه بحال سبيله وأن تتركه يتسوق حاجياته.

وقالت المرأة في الفيديو: "أنت خرجت من السجن واليوم تتسوق براحة في محل "كاب فودز"، وكأنك لم تفعل أي شيء".

ورد عليها الشرطي السابق: "لا أتسوق براحة، أنا فقط أتسوق لشراء الأمور الضرورية من الغذاء".

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