أكبر حصيلة يومية لوفيات «كورونا» في الهند

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن الهند سجلت أكبر قفزة لها في حصيلة الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا، حيث سجلت 445 حالة وفاة في يوم واحد، مع تفشي المرض، سريع العدوى، في المناطق النائية الشاسعة في البلاد.



وقالت وزارة الصحة الهندية في تحديثها اليومي إنه تم تسجيل 14821 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى اليوم إلى 425 ألفاً و282 حالة إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 13699 حالة.



يشار إلى أن الهند هي رابع أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا. وتم تسجيل العديد من الحالات في المناطق الريفية بعد عودة مئات الآلاف من العمال المغتربين الذين يتقاضون أجورا يومية إلى قراهم، بعد أن وجدوا أنفسهم بدون عمل خلال فترة الإغلاق منذ مارس على مستوى البلاد.



وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن تقديرات حكومية داخلية بأن الولايات الهندية التي استقبلت أكبر عدد من العمال العائدين إلى القرى، مثل بيهار وآسام وجهارخاند وأوتر براديش، شهدت الزيادة الأكثر حدة في حالات الإصابة الجديدة في الأسبوعين حتى 8 يونيو. وقال مسؤولون من نيتي أيوج، وهي هيئة التخطيط الحكومية، إن الأرقام التي استشهدت بها بلومبرج «ليست صحيحة في الواقع» لكنهم رفضوا تقديم أي بيانات أخرى.



وعلى الرغم من أن غالبية عظمى من الحالات لا تزال تتركز في المدن، بما في ذلك العاصمة الهندية نيودلهي، بالإضافة إلى مومباي وتشيناي، يعرب المسؤولون عن قلقهم من زيادة تفشي العدوى في القرى التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية، والتي يعيش فيها ما يقرب من 70% من سكان الهند.

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