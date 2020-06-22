طبيب إيطالي: فيروس كورونا أصبح ضعيفا وسيموت دون الحاجة إلى لقاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد طبيب إيطالي بارز في الأمراض المعدية أن فيروس كورونا أصبح أضعف مع مرور الوقت، ويمكن أن يموت دون الحاجة إلى لقاح.

وبسبب الانتشار الكبير للفيروس، فقد أصاب نحو 9 ملايين شخصا وقتل أكثر 450 ألف آخرين، تسابق العلماء والباحثون في جميع أنحاء العالم للتوصل إلى لقاح فعال في أسرع وقت.

ولكن وفقًا للدكتورماتيو باسيتي، رئيس عيادة الأمراض المعدية في مستشفى بوليكلينيكو سان مارتينو الإيطالي، قد لا يكون ذلك ضروريًا.

وأوضح باسيتي في تصريحات نقلها موقع "الحرة" عن صحيفة التلغراف أن الفيروس قد تغير في الأشهر الأخيرة، وقال "الانطباع السريري لدي هو أن الفيروس يتغير في حدته".

وأضاف: "في مارس وأوائل أبريل، كانت الأنماط مختلفة تمامًا. كان الناس يأتون إلى قسم الطوارئ، وكنا نجد صعوبة شديدة في إدارة المرض، وكانوا بحاجة إلى الأكسجين والتهوئة، وبعضهم أصيب بالالتهاب الرئوي، الآن، في الأسابيع الأربعة الماضية، تغيرت الصورة تمامًا من حيث الأنماط".

وأفاد باسيتي "لقد كان فيروس كورونا مثل نمر عدواني في مارس وأبريل، ولكنه الآن مثل قطة برية. حتى المرضى المسنون، الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و 90 عامًا، يجلسون الآن في الفراش، وهم يتنفسون بدون مساعدة".

ويعتقد باسيتي أن "الفيروس قد تحور لأن نظام المناعة لدينا يتفاعل معه، ولدينا حمولة فيروسية أقل الآن بسبب الإغلاق، وارتداء القناع، والتباعد الاجتماعي".

كما أخبر الصحيفة "نعم، ربما يمكن أن ينتهي الفيروس تمامًا بدون لقاح، لدينا عدد أقل من المصابين وهو في تناقص مستمر".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يفترض فيها عالم أن الفيروس يضعف، في مايو الماضي، أكد العالم البريطاني كارول سيكورا أن الوباء يمكن أن ينتهي به المطاف إلى "التلاشي من تلقاء نفسه".

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