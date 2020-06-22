حصيلة وفيات كورونا في الأرجنتين تتخطى الألف

المصدر: أ ف ب

أعلنت الأرجنتين أمس الأحد أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 تخطّت الألف وفاة، في حين تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد 40 ألفاً.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "تيلام" عن وزارة الصحّة قولها إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 41191 شخصاً توفي منهم أكثر من ألف شخص.

وقال مساعد وزير الصحة للاستراتيجيات الصحية أليخاندرو كوستا، بحسب ما نقلت عنه "تيلام"، إنّ معدّل الوفيات بالنسبة إلى عدد المصابين بلغ 2,4%، مشيراً إلى أنّ هذه النسبة تمثّل 21,9 وفاة لكل مليون نسمة.

وتسجّل وتيرة تفشّي الوباء في الأرجنتين ارتفاعاً مطّرداً. وبناء على نصيحة أطبائه قلّل الرئيس ألبرتو فرنانديز (61 عاماً) من أنشطته لتفادي الإصابة.

وفي الأيام الأخيرة سجّلت إصابة العديد من الموظفين والمسؤولين السياسيين سواء في السلطة أو في المعارضة.

وتسارعت وتيرة انتشار كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية، التي تعتبر البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي أكثر الدول تضرراً فيها من الفيروس.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ465 ألفا و300 شخص على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ أمس الأحد.

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