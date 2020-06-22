كوريا الشمالية تجهز ملايين المنشورات الدعائية لإرسالها نحو الجنوب

المصدر: أ ف ب

أعلنت كوريا الشمالية أمس الأحد أنها جهّزت ملايين المنشورات الدعائية المناهضة لسيئول وآلاف البالونات لإرسالها إلى كوريا الجنوبية في "عقاب ثأري" ضدّ الجارة الجنوبية.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخبر غداة إعلان الشمال التجهيز لحملة ترويج منشورات معادية للجنوب ردّاً على إرسال منشورات معادية لنظام بيونغ يانغ عبر الحدود.

ويقف فارّون من الشمال وراء إرسال تلك المنشورات التي تنتقد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون لانتهاكه حقوق الإنسان وطموحاته النووية. وتُربط المنشورات عادة في بالونات توجّه إلى الشمال.

ويرى محلّلون أنّ كوريا الشمالية تقوم بسلسلة استفزازات مقصودة بهدف تحصيل تنازلات من كلّ من سيئول وواشنطن.

وورد في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورويا الشمالية أنّ "التجهيزات لأكبر لحملة توزيع منشورات ضد العدو شارفت على الانتهاء".

وأضاف أنّ "مؤسسات نشر وطبع من جميع المستويات في العاصمة جهّزت 12 مليون منشور من جميع الأصناف".

وأوضح أنّه تم إعداد أكثر من "ثلاثة آلاف بالون من جميع الأصناف قادرة على إيصال المنشورات إلى عمق كوريا الجنوبية".

وتجمّدت العلاقات بين الكوريتين منذ أشهر عقب فشل قمّة في هانوي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وتعثّرت القمّة بسبب خلاف حول طبيعة التنازلات التي يجب أن تقدّمها كوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

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