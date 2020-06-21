بوتين يدرس الترشّح لولاية خامسة

المصدر: موسكو - رويترز

ألمح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى احتمال تفكيره في الترشّح لولاية رئاسية جديدة في العام 2024، حال وافق الناخبون على تعديلات دستورية تمكنه من ذلك.

ومن المقرّر أن تجري روسيا تصويتاً على الصعيد الوطني في الفترة من 25 يونيو إلى الأول من يوليو على تعديلات مقترحة للدستور، بما في ذلك تعديل يسمح لبوتين بالسعي إلى فترتين رئاسيتين إضافيتين، مدة كل منهما ست سنوات، عند انتهاء ولايته الحالية في العام 2024.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، جرى بثها في أقصى شرق روسيا قبل إذاعتها في غرب البلاد، نُقل عن بوتين قوله: «أنا لا أستبعد احتمال الترشح للمنصب، إذا ظهر هذا الخيار في الدستور، سنرى، لم أقرّر أي شيء لنفسي بعد».

وقد تمكّن التعديلات التي سيصوت عليها الروس، والتي وافق عليها البرلمان والمحكمة الدستورية، بوتين من بدء فترة رئاسية جديدة وكأنها أول فترة له.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه التعديلات بأغلبية كبيرة في التصويت.

ويرى بوتين، الذي يتولى السلطة منذ عقدين ويبلغ عمره الآن 67 عاماً، أن البحث عن مرشح بديل في حال عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، ربما يسبب ارتباكاً.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن بوتين قوله: «إذا لم يحدث هذا، فبعد عامين تقريباً، وأنا أعلم ذلك من تجربة شخصية، سيتم استبدال إيقاع العمل المعتاد في أجزاء كثيرة من الحكومة بالبحث عن بدلاء محتملين،

يتعين علينا أن نعمل لا أن نبحث عن بدلاء».

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