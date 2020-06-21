ترامب يتجاهل «كورونا» ويستهل حملة إعادة انتخابه

المصدر: واشنطن - وكالات

استأنف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجمعاته الانتخابية، فيما فرمل فيروس كورونا من حجم الحشود المتوقعة لإعطاء دفعة قوية لحملة إعادة انتخابه.

وأشاد الرئيس ترامب في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، بأنصاره «المحاربين» لأنهم جاؤوا للمشاركة في أول مهرجان انتخابي له منذ حظر التجمّعات جراء تفشي فيروس كورونا. وقال ترامب مخاطباً أنصاره: «أودّ أن أشكركم، أنتم محاربون».

وقال ترامب لآلاف من أنصاره، إنه طلب من المسؤولين الأمريكيين، إبطاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، واصفاً إياها بأنها «سلاح ذو حدين».

وأشار ترامب إلى أنّ الولايات المتحدة أجرت الآن اختبارات لخمسة وعشرين مليون شخص، وهو ما يزيد بكثير عن دول أخرى.

وأضاف ترامب أمام حشد انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما: «عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عدداً أكبر من الأشخاص وعدداً أكبر من الحالات، ولذلك طلب من معاونيه إبطاء الاختبارات».

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إنّ ترامب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات.

ولفت ترامب إلى أنّ الإجراءات التي اتخذها لحظر دخول مسافرين من الصين وأوروبا أنقذت حياة مئات الآلاف، إلّا أنّ أجهزة إعلام «الأخبار الكاذبة» لم تنسب إليه فضل العمل الخارق للرد على الجائحة، على حد قوله.

ووصف ترامب فيروس كورونا بأنه «إنفلونزا كونج» في ما يبدو أنه هجوم مركز ضد الثقافة الآسيوية. وأضاف ترامب أن الفيروس «ابتعد أكثر فأكثر عن الصين بما يعارض تسميته بالفيروس الصيني.

كما شنّ الرئيس الأمريكي، هجوماً عنيفاً على منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المرشّح الديموقراطي جو بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه دمية في يد «اليسار الراديكالي».

وأضاف: «في أمريكا التي يريدها جو بايدن، يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية، بحقوق أكثر من الأمريكيين الذين يحترمون القانون، لم يحقّق بايدن شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان نائباً للرئيس، جو بايدن ليس زعيم حزبه، جو بايدن دمية في يد اليسار الراديكالي».

وأكّد ترامب أمام أنصاره، أنّه بصحّة جيدة، نافياً الشائعات التي سرت حول صحّته قبل أسبوع أثناء مشاركته في حفل بدت عليه خلاله علامات التعب.

وأضاف ترامب: «إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها».

وقال ترامب إنه سيعلن قيوداً جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين، لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة كورونا.

وأضاف: «سنعلن شيئا ما غداً أو بعد غد بشأن التأشيرات».

وفي تعليقه على التظاهرات التي اجتاحت المدن الأمريكية مؤخراً ضد العنصرية، قال ترامب:«يحاول الهمج اليساريون المعتوهون تخريب تاريخنا وتدنيس نصبنا التذكارية الجميلة وهدم تماثيلنا ومعاقبة أي شخص لا يتوافق مع مطالبهم بالسيطرة المطلقة والكاملة وإلغائه واضطهاده. ونحن لن نتوافق».

وجدّد ترامب انتقاده لألمانيا، مؤكداً خططه لسحب نحو عشرة آلاف جندي أمريكي منها.

وأوضح ترامب أنّ ألمانيا تدين لحلف شمال الأطلسي بـ «مليار دولار» بسبب عدم كفاية نفقات الدفاع خلال الـ 25 عاماً الماضية.

ووجه ترامب انتقاداً لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم2» المخطط له عبر بحر البلطيق الذي من شأنه نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، قائلاً: «يتعين علينا حماية ألمانيا من روسيا، لكن ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات مقابل الحصول على الطاقة التي تأتي من خط أنابيب، خط أنابيب جديد».

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