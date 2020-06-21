الشرطة البريطانية تعلن حادث الطعن في ريدينج عملا إرهابيا

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم حادث الطعن في ريدينج عملا إرهابيا.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الصحة البريطانية مات هانكوك إن حادث الطعن العشوائي الذي وقع في متنزه ببلدة ريدينج جنوب إنجلترا وأدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة لا يجري التعامل معه حاليا على أنه عمل إرهابي.

وقال شهود إن رجلا بدأ في طعن الناس بشكل عشوائي مساء أمس السبت أثناء تجمعهم خلال أمسية صيفية في متنزه فوربوري جاردينز في ريدينج التي تبعد نحو 65 كيلومترا غربي لندن.

وألقت السلطات القبض على شاب في الخامسة والعشرين من عمره للاشتباه بارتكابه جريمة القتل.

وقال هانكوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يجري حاليا التعامل مع هذا الحادث على أنه هجوم إرهابي. لكن من المؤكد أننا نراقب الوصع عن كثب".

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