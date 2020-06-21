ترامب يؤكد لأنصاره أنّه بصحّة جيدة و"إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها"

المصدر: أ ف ب

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت أمام أنصاره في تولسا بولاية أوكلاهوما أنّه بصحّة جيدة، نافياً الشائعات التي سرت حول صحّته بعد مشاركته قبل أسبوع في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب.

وفي أول مهرجان انتخابي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر حين جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، قال ترامب "إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها".

وفي خطابه، اتّهم الرئيس الجمهوري البالغ من العمر 74 عاماً منافسه الديموقراطي جو بايدن البالغ من العمر 77 عاماً بأنّه يعاني من خطب في صحّته، وقال "هناك خطب ما في ما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".

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