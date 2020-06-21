العالم يتوسّع في رفع العزل وإسبانيا تتأهّب قبيل فتح الحدود

المصدر: عواصم - وكالات

تواصل دول العالم إجراءات رفع القيود والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، ففيما تستعد فرنسا لفتح المزيد من الأنشطة غداً، استأنفت باكستان، رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقّف، بينما حضّت إسبانيا مواطنيها على إبقاء تدابير الحماية، وذلك قبل ساعات من إعادة فتح حدودها أمام الأوروبيين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إعادة فتح دور السينما وأماكن قضاء العطلات والكازينوهات وصالات الألعاب، من غد الإثنين، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرار العمل بقيود المخالطات وقواعد النظافة الصحية.

وأشار المكتب إلى استئناف الرياضات الجماعية باستثناء رياضات الدفاع عن النفس.

ومن المنتظر أن تنفذ السلطات الفرنسية، المزيد من تخفيف الإجراءات في 11 يوليو المقبل، ومن بينها استئناف الرحلات النهرية، وإعادة فتح سباقات الخيل والاستادات.

على صعيد متصل، استأنفت باكستان، أمس، رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف.

وقال عبدالستار خوخار، الناطق باسم هيئة الطيران المدني في بيان: «يسعد الحكومة الباكستانية إعلان استئناف الرحلات الدولية من وإلى المطارات الدولية من 20 يونيو».

ولا يشمل السماح بتسيير الرحلات الجوية مطارين في إقليم بالوشيستان، جنوبي البلاد، وهما جوادار وتوربات، وفق البيان. وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء حول الأمن الوطني، معيد يوسف، إنّه تم اتخاذ القرار للإسراع في عملية إعادة عشرات الآلاف من الباكستانيين، العالقين في الخارج.

توخي حذر

وذكّر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مواطنيه بأنّ إسبانيا تبقى معرضة لفيروس كورونا، وعليها أن تحافظ على تدابير الحماية، وذلك قبل ساعات من إعادة فتح البلاد حدودها أمام الأوروبيين.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة: «نبقى معرضين، علينا أن نظل يقظين ونلتزم إجراءات النظافة والحماية بحذافيرها، كل منا يمكن أن يكون جداراً في وجه الفيروس أو سبيلاً لانتشار العدوى».

إجراءات صينية

وقالت صحيفة بكين نيوز، إنّ المسؤولين في العاصمة الصينية، بدأوا إجراء اختبارات للحمض النووي لأفراد توصيل الطعام والطرود في إطار تعزيز الجهود الرامية لوقف تفشي كورونا.

وذكرت الصحيفة، أنّ العاملين في شركة «إس. إف إكسبرس»، ثاني أكبر شركة لتوصيل الطرود، وصلوا في مجموعات إلى نقاط إجراء الاختبار في بكين.

وأكدت شركة توصيل الطعام «ميتوان ديان بينغ»، أنّ كل عامليها في بكين سيخضعون للاختبار، وأنّ من قاموا بخدمة التوصيل في مناطق عالية الخطورة، سيتوقفون عن العمل مؤقتاً لإجراء اختبار الحمض النووي والعزل المنزلي 14 يوماً.

وقالت بكين نيوز، إنه بحلول الأسبوع المقبل سيكون كل العاملين في خدمات التوصيل خضعوا للاختبار.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 22 إصابة في بكين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز