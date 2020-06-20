بيان عسكري: مقتل 22 جندياً تركياً وتدمير مروحيتين بـ«مخلب النمر»

المصدر: أربيل - وكالات

تجمع مئات المحتجين في بلدة شيلاديزي بإقليم كردستان العراق للتنديد بالقصف التركي الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص في محيط البلدة الكردية، في وقت تكبدت القوات التركية خسائر كبيرة خلال العملية العسكرية المستمرة في منطقة جبلية وعرة في مثلث حدودي يفصل بين إيران وتركيا والعراق.



واحتشد سكان بلدة شيلاديزي أمام مقر قائمقام البلدة حيث رفعوا شعارات مناهضة للاحتلال التركي، ومحاولاته تأسيس قواعد جديدة في إقليم كردستان.



ودشنت تركيا عملية «مخلب النمر» منذ 14 يونيو عملية عسكرية بمشاركة طائرات إف 16 الحربية، والتي قامت بقصف مناطق سنجار، قرة جوخ، قنديل، الزاب، آفاشين، باسيان، مخمور، وخواكورك في إقليم كردستان.



وفي بيان صدر اليوم، ونقلته وكالة «فرات» للأنباء، أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، حصيلة العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال التركي في منطقة حفتانين الجبلية. وأكد مقتل 22 جندياً تركياً وتدمير مروحيتين عسكريتين من نوع كوبرا.



وقُتل خمسة مدنيّين في غارات للطيران التركي منذ انطلاق العملية.

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