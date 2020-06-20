مليون إصابة بـ«كورونا» في البرازيل و2.5 مليون في أوروبا

المصدر: أ ف ب

تخطّت البرازيل عتبة المليون إصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ، وأوروبا 2,5 مليون إصابة، في مؤشر على تواصل تفشي الوباء في العالم، الذي دخل «مرحلة خطيرة»، مع بدء الدول رفع إجراءات العزل، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.

وقبل البرازيل، كانت الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة المليون إصابة. ويرجح أن تتخطى البرازيل، الدولة العملاقة في أمريكا اللاتينية، عتبة الخمسين ألف وفاة، بعدما بلغ عدد الوفيات بالفيروس على أراضيها 48954، ما جعلها ثاني دول العالم الأكثر تضرراً، جراء كوفيد 19، من حيث عدد الوفيات.

ومنذ مطلع يونيو، سجّلت البرازيل، التي أصبحت البؤرة العالمية الجديدة للوباء، أكبر عدد من الإصابات (518 ألفاً)، والوفيات (19 ألفاً) في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وفي حين تباطأ تفشي الفيروس في أوروبا، حيث يتواصل رفع إجراءات العزل، فقد أعلن رسمياً عن أكثر من 2,5 مليون إصابة في القارة، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، السبت، حتى الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.

ومع ما لا يقل عن 2,500,091 إصابة، و192,158 وفاة، تظل أوروبا القارة الأكثر تضرراً بجائحة كوفيد 19: لقد سجلت روسيا أكبر عدد من الإصابات (576,952 إصابة، فيما توفي 8002)، تليها المملكة المتحدة (301,815 إصابة، و42461 وفاة) ثم إسبانيا (245,575، و28315 وفاة)، وإيطاليا (238,011، و34561 وفاة).

ومع ذلك، يستمر الرفع التدريجي لقيود الاحتواء في أوروبا، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية، إعادة فتح دور السينما الاثنين، على أن يسمح للجمهور بالعودة إلى الملاعب، اعتباراً من 11 يوليو، دون تجاوز 5 آلاف متفرج كحد أقصى.

وأضافت الحكومة الفرنسية، أن إعادة فتح المطاعم والمعارض والعروض، وإعادة تسيير الرحلات البحرية الدولية، قد يتقرر «ابتداءً من سبتمبر»، إذا استمر الوباء في التراجع.

وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الوباء، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، عن طريق الفيديو، دون اتخاذ أي قرار، على أن يجتمعوا في منتصف يوليو في بروكسل، للاتفاق على خطة انتعاش ضخمة، بقيمة 750 مليار يورو.

في المقابل، يسجل الوباء تقدماً بخطى سريعة في أمريكا اللاتينية.

إذ أعلنت الحكومة المكسيكيّة، أنّ حصيلة وفيات الوباء في البلاد، تجاوزت الجمعة عتبة العشرين ألفاً، مشيرة أيضاً إلى تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد.

وسجّلت كولومبيا، من جهتها، الجمعة، 95 وفاة في يوم واحد، وهو عدد قياسي، متجاوزة عتبة الألفي وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز