فاوتشي: لا ضرورة لعزل جديد في أمريكا

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

رأى خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنطوني فاوتشي أنه لن يكون من الضروري اتخاذ تدابير عزل جديدة في الولايات المتحدة رغم ارتفاع عدد الإصابات في بعض الولايات.

وقال كبير علماء الأوبئة لدى البيت الأبيض في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس: «لا أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات».

وقال الدكتور فاوتشي بشأن إدارة الولايات المتحدة لأزمة المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ، «كان بإمكاننا القيام بالكثير من الأمور بطريقة أفضل».

وشدد على ضرورة اتباع نهج محلي في كل مرحلة من العودة إلى الوضع الطبيعي في البلاد، بما في ذلك في ما يتعلّق بالمسألة الحاسمة حول موعد إعادة فتح المدارس. وأشار إلى أنه في «المقاطعات التي لا توجد فيها حالات إصابة على الإطلاق، ليست هناك مشكلة في فتح المدارس». وأضاف أنّ في أجزاء أخرى من البلاد «يوجد عدد ضئيل من الإصابات، (وهي أماكن) يمكن فيها تأخير فتح المدارس».

وتابع «هناك أيضاً أماكن في البلاد حيث (معدّل) العدوى في حدّه الأدنى، وينبغي إذاً تغيير الروتين فيها: اتباع التناوب في الأيام، صباحاً أو بعد الظهر، تأمين التباعد بين الناس وفرض وضع الكمامات».

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