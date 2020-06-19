دراسة صادمة.. كورونا في إيطاليا منذ ديسمبر 2019

المصدر: روما - أ.ف.ب

كشفت دراسة أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة أن فيروس كورونا المستجدّ كان موجوداً في مياه الصرف الصحي في مدينتي ميلانو وتورينو في شمالي إيطاليا منذ ديسمبر 2019، قبل شهرين من الإعلان رسمياً عن أول إصابة بالمرض في البلاد. وجاء في بيان حصلت وكالة فرانس برس الجمعة على نسخة منه إن «الدراسة فحصت 40 عينة من مياه الصرف الصحي أُخذت بين أكتوبر 2019 وفبراير 2020». وأضاف البيان الصادر عن المعهد الحكومي وهو هيئة مرجعية، «أكدت النتائج التي صدقها مختبران مختلفان عبر طريقتين مختلفتين، وجود الحمض النووي الريبي (آر ان إيه) لفيروس سارس - كوف - 2 في العينات المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18/12/2019».



وعُثر على الآثار نفسها أيضاً في مياه الصرف الصحي في بولونيا (وسط شمال) في 29 ديسمبر 2020، فيما أُعلن رسمياً عن أول إصابة محلية بالفيروس في إيطاليا في العشرين من فبراير في مدينة كودونيو الصغيرة الواقعة على مقربة من ميلانو. وأشار المعهد إلى أن التحاليل لم تكشف عن أي أثر لكورونا المستجدّ في مياه الصرف الصحي في العينات المأخوذة في أكتوبر ونوفمبر 2019.



وقال البيان هذه الدراسة يمكن أن تساعد على فهم بداية انتقال الفيروس في إيطاليا وتعطي معلومات متماسكة مقارنة بتحاليل أُجريت في فرنسا على عيّنات من مصابين أُدخلوا المستشفيات وجاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لناحية إصابتهم بسارس - كوف -2 (...) تعود إلى ديسمبر 2019.



وتتطابق هذه الخلاصات مع تقديرات علماء صينيين يفترضون ظهور الفيروس في منتصف ديسمبر في سوق في مدينة ووهان تُباع فيه لحوم حيوانات برية، حتى لو أن بكين ألمحت مؤخراً إلى أن الفيروس قد يكون وصل إلى الصين من الخارج.



وذكر المعهد أيضاً دراسة إسبانية عثرت على الحمض النووي الريبي للفيروس في مياه الصرف الصحي في برشلونة في عينات أُخذت في منتصف يناير قبل نحو أربعين يوماً من اكتشاف أول إصابة محلية بالمرض في إسبانيا.



وقال لوكا لوسينتيني المسؤول في المعهد في الدراسة إن نتائجنا تؤكد ما بات واضحاً على الصعيد الدولي بشأن أهمية مراقبة الفيروس عبر عينات مأخوذة من مياه الصرف الصحي ومن مداخل محطات تنقية المياه.



وأشار إلى أن واقع العثور على هذه الآثار للفيروس لا يشمل تلقائياً أن تكون سلاسل العدوى الرئيسة (...) قد بدأت مع هذه الإصابات الأولى عادّاً أن شبكة المراقبة على الأراضي يمكن أن تثبت أهميتها للسيطرة على الوباء.

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