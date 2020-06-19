تباطؤ انتشار كورونا في كندا والبرازيل تقترب من المليون

المصدر: وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الخميس أن كندا ستطلق تطبيقا عبر الهواتف المحمولة لتتبع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيكون تنزيل هذا التطبيق طوعيًا. وهذه التكنولوجيا التي تم تطويرها من خلال شراكة بين شوبيفاي الكندية وبلاكبيري ستكون متاحة على المستوى الكندي "في الأسابيع المقبلة".

وقال ترودو خلال مؤتمره الصحافي اليومي "نعمل على تطوير تطبيق للهواتف المحمولة على المستوى الوطني ستبلغ المستخدمين إذا تعرضوا لكوفيد-9".

وشدد على أنه "لن يتم جمع معلومات شخصية ومشاركتها، ولن تُستخدَم خدمة تحديد المواقع. خصوصية الكنديين ستُحترم"، مشيرا الى أنه تمت استشارة مفوضية حماية الحياة الخاصة.

يأتي هذا الإعلان في اليوم الذي تجاوزت فيه كندا 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لأرقام رسمية جمعتها قنوات التلفزيون.

وقد تباطأ انتشار الفيروس بشكل ملحوظ منذ أسابيع في أنحاء البلاد وبدأت معظم المقاطعات الخروج من الحجر. وسجلت كندا أكثر من 8300 وفاة جراء الفيروس.

وفي البرازيل،

وتشهد البرازيل أسوأ تفش في العالم لجائحة كورونا بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ الآن 978142 حالة والوفيات 47748 بارتفاع 1238 حالة وفاة عن أول أمس الأربعاء.

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