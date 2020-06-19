كوريا الشمالية تعيد نشر قواتها في المنطقة منزوعة السلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

تم رصد إعادة نشر جنود الحراسة في نقاط المراقبة التي ظلت خالية في المنطقة منزوعة السلاح، بحسب وكالة يونهاب للأنبار الكورية الجنوبية.

ووفقاً لمصادر حكومية كورية جنوبية، نشرت كوريا الشمالية جنودها في نقاط المراقبة الواقعة في الجانب الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح منذ بعد ظهر يوم أول أمس، بعد أن ظلت هذه النقاط خالية بموجب الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الكوريتين.

يشار الى أن اتفاقية الهدنة تسمح بدخول جنود حصلوا على إذن لدخول المنطقة منزوعة السلاح. وتسميهم قياة قوات الأمم المتحدة والجيش الكوري الجنوبي "الشرطة المدنية"، وتسمي كوريا الشمالية نقاطها للمراقبة "نقاط الشرطة المدنية".

وللجيش الكوري الجنوبي 89 وحدة من نقاط المراقبة، بينما تشغل كوريا الشمالية حوالي 150 نقطة للمراقبة داخل المنطقة منزوعة السلاح.

ومن بين نقاط المراقبة في الجانب الشمالي، هناك العديد من النقاط لا يوجد فيها جنود للحراسة، غير إن كوريا الشمالية بدأت تنشر جنودها في هذه النقاط ابتداء من يوم أمس الأول.

وتقوم السلطات العسكرية في سيئول بالتأكد من أن التحرك هذا هو الخطوة الرابعة التي أعلنتها هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي يوم أول أمس.

وسبق أن قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي إن بلاده ستشغل نقاط المراقبة في المنطقة منزوعة السلاح، التي انسحبت منها بموجب الاتفاقية العسكرية الموقعة بين البلدين، وستعمل على تعزيز مستوى الحراسة في الجبهة الأمامية مع رفع مستوى الحراسة إلى نظام المهام القتالية إلى رقم 1.

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