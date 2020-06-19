حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 450,386 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ أمس الخميس.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8,410,400 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء. وقد أعلِن تعافي 3,866,200 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع الذين يحتكّون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

ومنذ التّعداد، الذي أجري في اليوم السابق الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، سُجّلت 5,087 وفاة جديدة و139,699 إصابة إضافيّة حول العالم. والدّول التي شهدت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة هي البرازيل (1,262) والمكسيك (770) والولايات المتحدة (767).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيّات والإصابات بتسجيلها 118,057 وفاة من أصل 2,173,804 إصابات. وتعافى 592,191 شخصا على الأقلّ.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّرًا بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 46,510 وفيات من أصل 955,377 إصابة، تليها بريطانيا مع 42,288 وفاة من أصل 300,469 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,514 وفاة (238,159 إصابة)، وفرنسا مع 29,603 وفيات (195,142 إصابة).

وحتّى أمس، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,293 إصابة (28 حالة جديدة بين الأربعاء والخميس)، فيما تعافى 78,394 شخصاً.

وأحصت أوروبا الخميس حتّى الساعة 19,00 ت غ، 190,185 وفاة من أصل 2,471,745 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتّحدة وكندا 126,405 (2,273,952 إصابة)، وأمريكا اللاتينيّة والكاريبي 86,723 وفاة (1,840,488 إصابة)، وآسيا 26,990 وفاة (938,635 إصابة) والشرق الأوسط 12,730 وفاة (606,444 إصابة) وإفريقيا 7,222 وفاة (270,355 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8,784 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظّمة الصحّة العالميّة.

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