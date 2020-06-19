روسيا تستأنف حركة الطيران والسياحة

المصدر: موسكو- فهيم الصوراني

بدأت الحكومة الروسية، إعداد جدول زمني للمرحلة الثانية من استئناف الرحلات الجوية مع بقية بلدان العالم، بعد أن أنهت العمل على إعداد المرحلة الأولى.

وكانت الحكومة أعلنت الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية والإدارية لاستئناف تسيير رحلات الطيران مع 15 بلداً، من بينها بلدان أوروبية، إضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية. ومن بين تلك الإجراءات استئناف عمل السفارات لممارسة التعاملات القنصلية، بما فيها منح تأشيرات السفر.

استئناف مشروط

ويقول خبراء في القطاع السياحي: إن القرارات الروسية في ما يخص المرحلة التالية تتوقف على الأوضاع الداخلية في البلدان الأخرى في ما يخص (كوفيد 19)، وموعد إعادة فتح المطارات الدولية فيها، والاتفاق على الإجراءات المتبادلة في ما يخص الفحوص والشهادات الطبية المطلوبة للمسافرين.

الطيران الداخلي

وتشهد حركة الطيران الداخلية نشاطاً ملحوظاً، بعد إلغاء القيود على الحركة والعزل المنزلي في أغلب المدن الروسية، لا سيما السياحية منها، كما هو الحال في موسكو وسانت بطرسبورغ والقرم وسوتشي، بينما يتوقف استئناف السفر، عبر الطيران ووسائل النقل الأخرى إلى بقية المدن على تراجع وتائر انتشار «كورونا».

وتشهد أبرز المدن السياحية في روسيا حركة شبه طبيعية، وحالة ازدحام نسبية في الشوارع، ولم يعد قرار ارتداء الكمّامات سارياً، مع نصائح للسياح بتجنب التقارب.

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