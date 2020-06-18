«كورونا» يعود إلى الصين من المأكولات البحرية

المصدر: بكين - وكالات

أعلن مسؤولون صينيون، عن أنهم وجدوا آثاراً كثيفة لفيروس «كورونا»​ في قسم بيع اللحوم والمأكولات البحرية في سوق لبيع الأغذية بالجملة، في العاصمة بكين، وتشتبه السلطات في أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة، من العوامل التي ساهمت بتلوث السوق بالفيروس.

وقد واجهت بكين عودة ظهور ​حالات​ الإصابة بـ «كورونا» الأسبوع الماضي، والتي ارتبطت بسوق شينفادي للمأكولات، التي تضم مخازن ومنصات بيع على مساحة شاسعة، وأصيب أكثر من 100 شخص في موجة التفشي الجديدة، التي أثارت المخاوف من انتشار العدوى في ​الصين​ مجدداً.

وأشار خبير علم الأوبئة بالمركز الصيني لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها، وو تشون يوو، إلى أن أغلب المرضى الذين يعملون بسوق شينفادي، كانوا من العاملين في قسم المأكولات البحرية، يليهم من يعملون في أقسام لحوم الأبقار والأغنام. وأكد أن العاملين بقسم المأكولات البحرية، ظهرت عليهم الأعراض قبل غيرهم.

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