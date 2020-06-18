«ناتو» يضع خطة لمواجهة موجة جديدة من «كورونا»

المصدر: بروكسل- وكالات

وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمس الخميس، على خطة طوارئ لمواجهة موجة ثانية محتملة لوباء «كورونا».

وأقر وزراء الحلف الأطلسي (30 وزيراً) الخطة، التي تتضمن بناء مخزونات من التجهيزات الطبية، وفقاً لما أعلنه ينس ستولتنبرج، الأمين العام للناتو.

ووفقاً لهذه الخطة، فإن من المنتظر أيضاً إنشاء صندوق أزمة بملايين اليورو.

ولم يتم البت بشكل نهائي بعد في الأماكن، التي سيتم بناء هذه المخزونات فيها، وستحتوي هذه المخزونات في كل الأحوال على معدات لوحدات الرعاية المركزة، وأجهزة تنفس، وأقنعة وجه.

وأوضح ستولتنبرج أن أموال الصندوق ستساعد في القيام برحلات لنقل هذه المواد أو نقل مرضى بـ(كوفيد 19)، كما أنه سيتم استخدام هذه الأموال في شراء معدات طبية.

وساعدت القوات المسلّحة التابعة للدول الأعضاء في الحلف، الأجهزة الصحية في التصدي لتفشي الجائحة، ومعالجة المرضى في مستشفيات ميدانية، أقامتها لمؤازرة قطاع الاستشفاء.

ونسّق الحلف أكثر من 350 عملية نقل جوي للتجهيزات والمرضى إلى مستشفيات في دول أخرى.

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