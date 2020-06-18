ترامب : كورونا سيتلاشى ويختفي دون لقاح

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمركي دونالد ترامب، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيختفي حتى من دون لقاح؛ لكن الباحثين على وشك تطوير واحد على أي حال، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وأوضح ترامب أمس (الأربعاء) في مقابلة تلفزيونية مع قناة «فوكس نيوز»: «نحن قريبون جداً من تطوير اللقاح وعلاجات جيدة حقاً». وأضاف: «ولكن حتى من دون ذلك، (كورونا) يتلاشى وسيختفي؛ لكن الحصول على لقاح سيكون لطيفاً حقاً» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في تسجيل حوالي 20 ألف حالة يومية جديدة، من جائحة قتلت حتى الآن أكثر من 117 ألف شخص في البلاد. ودعا الرئيس إلى تخفيف القيود المفروضة على النشاط العام التي تم وضعها لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال أنتوني فوتشي، رئيس المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، إن اللقاح يمكن أن يكون جاهزاً بحلول نهاية العام، أو الأشهر القليلة الأولى من عام 2021. ويجري تطوير أكثر من 130 لقاحاً ضد «كورونا»، وفقاً لـمنظمة الصحة العالمية.

لكن فوتشي - وهو عضو في قوة مكافحة جائحة «كورونا» في البيت الأبيض - حذر أيضاً الأسبوع الماضي من أن العدوى «لن تحرق نفسها وتتلاشى بمجرد اتخاذ تدابير الصحة العامة».

وقال في تعليقات عبر الإنترنت: «سنحتاج إلى لقاح للعالم أجمع، ومليارات ومليارات من الجرعات».

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