مقتل 9 طلاب بتفجير مدرسة في أفغانستان

المصدر: كابول ـ أ.ف.ب

أسفر انفجار قنبلة هاون داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان اليوم الخميس عن مقتل تسعة طلاب على الأقل، كما أعلنت الشرطة.

وقال الناطق باسم الشرطة خليل أسير «بحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار سببه قنبلة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة»، مشيراً إلى أنّ العديد من القتلى أعمارهم دون الـ18. وأصيب ستة أشخاص في الانفجار الذي وقع في إقليم اشكاميش في ولاية تخار في شمال شرق البلاد.

وأكّد الناطق باسم حاكم الإقليم جواد هجري الحادث والحصيلة.

ويأتي الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين الشهر الجاري استهدفا مسجدين في كابول.

والجمعة الماضي، قتل أربعة أشخاص على الأقل في اعتداء على مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقبلها بأسبوع قتل شخصان أحدهما إمام معروف، في انفجار في مسجد عند أطراف الحي الدبلوماسي الشديد التحصين في كابول.

وجاءت هذه التطورات الدامية فيما تستعد حركة طالبان والحكومة لإطلاق مباحثات سلام تأخرت كثيراً ترمي لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة عقدين في البلد الفقير.

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