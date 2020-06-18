عالم ألماني يكشف مخاطر علاج كورونا الجديد

المصدر: د ب ا

حذر البروفيسور الألماني ميشائيل بفايفر من تناول دواء "ديكساميثازون" المثبط للالتهابات على سبيل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد.

وأوضح أخصائي طب الرئة والطب التنفسي أن دواء "ديكساميثازون" هو كورتيزون قوي المفعول، قد يؤدي تناوله لعدة أسابيع إلى آثار جانبية مثل ضعف المناعة وضعف العضلات وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وتلفيات بالعين. لذا لا يجوز تناوله بدون إشراف الطبيب.

جدير بالذكر أن دراسة سريرية أجرتها جامعة أوكسفورد أوضحت أنه تم إعطاء دواء "ديكساميثازون" لمرضى مصابين بفيروس كوفيد 19 واحتاجوا إلى جهاز التنفس الصناعي وأنه ساهم في خفض معدلات الوفيات بمقدار الثلث، غير أن الأطباء يرون أنه من المبكر إصدار حكم دقيق على هذه النتائج؛ لأن البيانات الكاملة للدراسة لا تتوفر بعد.

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