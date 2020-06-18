هل يحضّر زعيم كوريا الشمالية للقيام بعمل عسكري؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال موقع تتبع الرحلات الجوية فلايت رادار 24، إن إحدى الطائرات التي يستخدمها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون طارت من بيونغ يانغ إلى الجزء الشرقي من البلاد أمس الأربعاء، مما أثار تكهنات بأن القائد قد يعود للظهور العام لاحتمال القيام بعمل عسكري وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين.

وشوهدت الطائرة التابعة لشركة كوريو للطيران الكورية الشمالية من طراز آن-148، وهي تحلق شمالًا في حوالي الساعة 10:00 صباح أمس الأربعاء، حسبما ذكرت "يونهاب".

وقال الموقع إن إشارات الطائرة اختفت قرب مقاطعة "هامكيونغ" الجنوبية في كوريا الشمالية.

وتأتي الحركة النادرة لطائرة كيم الشخصية بعد أن حذرت كوريا الشمالية من عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية احتجاجًا على قيام المنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية بإرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية عبر الحدود.

ويقال إن طائرة آن-148 تُستخدم بشكل رئيسي من قبل الزعيم كيم من أجل الزيارات التفقدية إلى المناطق المحلية في كوريا الشمالية.

وبالنظر إلى اتجاه الرحلة، يرى البعض إن وجهتها ربما كانت "شينبو" على الساحل الشرقي في كرويا الشمالية، حيث يُعتقد أن كوريا الشمالية كانت تبني غواصة جديدة قد تكون قادرة على حمل ثلاثة صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، ويُقدر أنها في المرحلة النهائية من البناء.

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