شاهد.. فيديو يوثق لحظات تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت كوريا الشمالية أمس الأربعاء عن مقطع فيديو وصور توثق لحظات تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، للشعب الكوري الشمالي، وكان المكتب يعتبر رمزا للتعاون بين الكوريتين وإنجازا تمثيليا لإعلان بانمونجوم، الذي توصل إليه زعيما الكوريتين في العام 2018.

ونشر تلفزيون تشوسون المركزي الكوري الشمالي في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس في تقريره الأول، مقطع فيديو يظهر تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية.

وتبلغ مدة الفيديو 33 ثانية، ويحتوي الفيديو على لحظات انهيار مبنى مكتب الاتصال المشترك مع أصوات صاخبة.

ويظهر في الفيديو لقطات لتحطم النوافذ الزجاجية لمبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المكون من 15 طابقا بجوار مركز الاتصال المشترك.

ويظهر الفيديو، الذي نشره تلفزيون تشوسون المركزي الكوري الشمالي لحظات التفجير ثلاث مرات لكل زاوية، للإشارة إلى أن مكتب الاتصال دمر بالكامل، وفق "يونهاب",

كما نشرت صحيفة رودونغ شينمون الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أمس ست صور ملونة عالية الوضوح للحظات تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين على الصفحة الثانية بعنوان "فاتحة موسيقية مشؤومة تدل على بدء إجراءات الإفلاس التام للعلاقات بين الكوريتين، وتدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل".

وتوثق صورتان من ست صور نشرتها الصحفية، مبنى مركز الاتصال المشترك المكون من 4 طوابق ومبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المكون من 15 طابقا قبل تدميرهما.

ويظهر في صورتين أخريين مبنى مركز الاتصال المشترك المدمر بالكامل مع الحطام المتطاير وحافة مبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المحاط بالدخان الرمادي والغبار المنبعثين من الانهيار.

في يوم أول أمس الثلاثاء، كشف المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن مقطع فيديو بالأبيض والأسود مدته 37 ثانية عن لحظات التفجير، لكن لحظات التفجير التي قدمتها كوريا الشمالية بصور ملونة عالية الوضوح كانت أكثر وضوحًا.

يذكر أن إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية أفادت بعد ظهر أول أمس الثلاثاء بأن مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ دُمر بشكل بائس مع صوت انفجار قوي في الساعة الثانية و50 دقيقة.

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