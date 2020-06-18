استراتيجية أوروبية لتصنيع لقاح لمكافحة الفيروس التاجي

المصدر: بروكسل - وام

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن استراتيجية لتسريع تطوير وتصنيع ونشر اللقاحات ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت في بيان إن تطوير اللقاحات عملية معقدة وطويلة، وإن الاستراتيجية المعتمدة ستدعم الجهود المبذولة لتسريع تطوير وتوفير اللقاحات في إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً إن لم يكن قبل ذلك.

ترتكز الاستراتيجية على محورين هما تأمين إنتاج اللقاحات في الاتحاد الأوروبي وإمدادات كافية للدول الأعضاء من خلال اتفاقيات الشراء المسبق مع منتجي اللقاحات وتكييف الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي مع الضرورة الملحة الحالية والاستفادة من مرونة آلية تسريع تطوير اللقاحات وتفويضها وتوافرها.

وقالت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية «هذه لحظة للعلم والتضامن.. لا يوجد شيء مؤكد، لكنني واثقة بأنه يمكننا تعبئة الموارد لإيجاد لقاح للتغلب على هذا الفيروس إلى الأبد، ويجب أن نكون مستعدين لتصنيع ونشر مثل هذا اللقاح في جميع أنحاء أوروبا والعالم، سيكون هذا اللقاح اختراقاً في مجال مكافحة الفيروسات التاجية وشهادة على ما يمكن أن يحققه الشركاء عندما تجتمع العقول إلى جانب البحث والموارد».

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