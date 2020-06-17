«كوفيد 19» يتفشى وسط النخبة في كازاخستان

المصدر: ألما آتا - رويترز

تفشى «كوفيد 19» في أوساط النخبة الحاكمة في كازاخستان، إذ تأكّدت إصابة رئيس مجلس النواب، بعد إصابة الناطق باسم الرئيس القازاخستاني ووزير الصحة قبل أيام. وأكّدت السلطات في قازاخستان، أنّ رئيس مجلس النواب، نورلان نجماتولين، فرض عزلاً على نفسه بعد أن أُصيب بفيروس كورونا، وسط تحذيرات بشأن موجة جديدة من حالات الإصابة بالوباء في العاصمة نور سلطان.

وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إن وضع فيروس كورونا يمثّل تحدياً، نظراً لعدم الامتثال على نطاق واسع لقواعد التباعد الاجتماعي، إلّا أنّ الحكومة ما تزال مُسيطرة. وكتب على «تويتر»: «الحكومة ستعلن غداً إجراءات لتحقيق الاستقرار في الوضع الوبائي بما في ذلك إجراء فحوص على مستوى أوسع».

واجتمع نجماتولين الأسبوع الماضي، مع وزير الصحة يلجان بيرتانوف الذي تأكدت إصابته بالمرض ويُعالج في المستشفى حالياً من الالتهاب الرئوي. وأوضح المكتب الإعلامي بمجلس النواب، أنّ حالة نجماتولين بدون أعراض ظاهرة، على خلاف بيرتانوف. كما أكدت الفحوص ثبوت إصابة الناطق باسم توكاييف بالمرض أوائل الشهر الجاري. بدورها، كشفت سولي كيسيكوفا، رئيسة قسم الرعاية الصحية في العاصمة نور سلطان، عن أنّ الوضع ساء في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتم تحويل مزيد من المستشفيات إلى منشآت خاصة بمرضى «كوفيد 19».

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