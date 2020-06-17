تحقيق صحي بالفلبين بشأن أزمة «كورونا»

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

يحقق أمين المظالم في الفلبين، مع وزير الصحة، فرانسيسكو دوكي، ومسؤولين آخرين في الوزارة، بشأن ما تردد أنه مخالفات في التعامل مع أزمة وباء «كورونا» في البلاد.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن أمين المظالم، صموئيل مارتيرز، قوله في بيان، اليوم الأربعاء، إن دوكي سوف يخضع للتحقيق، بشأن ما تردد أنه هفوات أدت إلى وفاة أفراد من الفرق الطبية، وبشأن بلاغات عن «إرباك وتأخر» في تسجيل حالات الإصابة بالفيروس.



وأضاف أنه سوف يتم التحقيق بشأن ما يفترض أنه تأخر في شراء المعدات الطبية، وفي صرف المستحقات المالية للمصابين بـ «كورونا» من العاملين في قطاع الصحة.



وقالت وزارة الصحة، إنها سوف تواجه الاتهامات في مؤتمر صحافي، في وقت لاحق، اليوم. وقالت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها ملتزمة بالشفافية الكاملة في تسجيل الإصابات بالفيروس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز