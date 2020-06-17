أمريكا تسلح أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات

المصدر: كييف-د.ب.أ ورويترز

أعلنت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة، تقوم بتسليم شحنة من المعدات العسكرية، بقيمة 60 مليون دولار، إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات.

وقالت السفارة في بيان، إن الشحنة التي وصلت إلى أوكرانيا، أمس الثلاثاء، وتتضمن صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وذخيرة وأجهزة لاسلكي، هي جزء من «المساعدة الأمنية وجهود التعاون».

وكانت الولايات المتحدة، قد أرسلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ جافلين، والتي بلغت قيمتها 47 مليون دولار، لكييف، في أبريل 2018، في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014، وما تبع ذلك من نشوب قتال في منطقة دونباس بشرقي أوكرانيا.

وكانت المساعدات العسكرية لأوكرانيا، محور تحقيق بمجلس النواب في ديسمبر الماضي، في إطار مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتهامات بتعطيل الكونغرس، والضغط على أوكرانيا للتحقيق مع ابن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن. وينفي آل بايدن، ارتكاب أي مخالفات.

وقال الديمقراطيون إن ترامب كان يحاول تعزيز فرص فوزه بفترة جديدة. وبرأه مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في فبراير.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز