بالفيديو.. نفق خاص لتعقيم ضيوف بوتين

المصدر: متابعة البيان

أعلن التجمع الصحفى للكرملين التابع لوكالة "نوفوستى" أنه تم بناء نفق خاص فى مقر إقامة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، للحماية من فيروس كورونا.

وتتمثل مهمة النفق فى تطهير وتعقيم كل من يمر به، حيث يتم بخ الشخص برذاذ ناعم يغطى الملابس بطبقة رقيقة، أما الأماكن المكشوفة من الجسم فيتم تطهيرها بمحلول مطهر خاص.

يشار إلى أن شركة "بينزا" هى الشركة المصنعة للنفق، وهى التى أفادت بتركيب معدات خاصة داخله.

وكان المتحدث الرئاسى، دميترى بيسكوف، قد أعلن فى أبريل الماضى، أن كل شخص يلتقى به رئيس الدولة يخضع لاختبار "كوفيد-19".

وأضاف أن الرئيس الروسى لم يحظر المقابلات وجها لوجه بشكل كامل، ولكنه قلل منها، مع اتباع قواعد السلامة والمسافة الاجتماعية.

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