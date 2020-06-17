"ممثل سابق" يدخل سبق الترشح لحاكم طوكيو

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أعلن الممثل السابق تارو ياماموتو الزعيم الحالي لحزب "ريوا شينسينغومي" المعارض نيته الترشح لمنصب حاكم طوكيو في الانتخابات التي تجري مطلع شهر يوليو المقبل، حيث يتوقع أن تحقق المرشحة يوريكو كويكي نجاحاً محتوماً فيعاد انتخابها للمنصب.

تعهّد ياماموتو البالغ من العمر 45 عاماً بأن أولى إنجازاته في حال تم انتخابه في الخامس من يوليو بإلغاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. كما وعد بتقديم مساعدات لمواطني العاصمة تبلغ 100 ألف ين أو 934 دولاراً للفرد استجابةً لجائحة كورونا.

وأشار المرشح خلال حديث إذاعي له مؤخراً، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إلى أن فرص ترشحه للانتخابات متكافئة علماً أن حزبه المؤلف من قاعدة شعبية عريضة والذي تم تأسيسه في أبريل عام 2019 حصد مقعدين له في انتخابات مجلس المستشارين الياباني في يوليو الماضي مع فوز مرشحين من أصحاب الهمم. ويتوقع أن يشكل دخول ياماموتو هذا العام السبق الانتخابي انقسام الأصوات بين أحزاب المعارضة الأساسية سيما بوجود مرشح خصم هو كينجي أوتسونوميا الرئيس السابق للاتحاد الياباني لرابطات المحامين المدعوم من الحزب الدستوري الديمقراطي. والحزب الشيوعي الياباني والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

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