بكين تلغي رحلات وتغلق المدارس مجددا بعد مخاوف من موجة ثانية لكورونا

المصدر: أ ف ب

ألغى مطارا بكين أكثر من 1200 رحلة وأغلقت المدارس في العاصمة الصينية مجددا أبوابها الأربعاء فيما تسارع السلطات لاحتواء بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد مرتبطة بسوق مبيعات بالجملة.

وأعلنت سلطات المدينة عن 31 حالة الأربعاء فيما حض مسؤولون السكان على عدم مغادرة بكين وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات في الصين التي تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على الوباء.

وتجري السلطات فحوصات واسعة النطاق على عشرات آلاف الاشخاص الذين لهم صلة بالبؤرة الجديدة التي يعتقد أنها سوق تشينفادي للمواد الغذائية بالجملة، فيما وضعت حوالى 30 مجمعا سكنيا قيد الحجر الصحي.

وألغيت 1255 رحلة على الأقل الأربعاء كما أفادت صحيفة "الشعب" الصينية أي حوالى 70% من كل الرحلات من وإلى مطاري العاصمة.

وأرغم الانتشار الجديد للوباء السلطات على فرض حظر السفر على سكان "مناطق تعتبر فيها المخاطر متوسطة الى عالية" فيما طلبت من سكان آخرين اجراء فحوصات الكشف عن الفيروس لكي يتمكنوا من مغادرة العاصمة.

في هذا الوقت تقوم عدة مقاطعات بفرض حجر صحي على الوافدين من بكين فيما أمرت المدارس باغلاق أبوابها مجددا والعودة الى التعليم عبر الانترنت.

وكان الناطق باسم بلدية بكين تشو هيجيان حذر الثلاثاء من أن الوضع الوبائي في العاصمة "خطير جدا".

فحوصات واسعة النطاق

قام مسؤولون بإغلاق 11 سوقا وتعقيم آلاف المحلات المرتبطة بتقديم الطعام والمشروبات بعد رصد الإصابات الجديدة.

وأعلنت المدينة عن 137 إصابة جديدة في الأيام الستة الماضية مع ست حالات لا تظهر عليها أية عوارض وثلاث حالات مشتبه بها الثلاثاء كما أعلنت لجنة الصحة في المدينة.

وأعلنت السلطات الوطنية الأربعاء أيضا عن حالتين، إحداهما في مقاطعة خبي المجاورة وأخرى في شيجيانغ فيما هناك 11 حالة بين وافدين.

وحظرت السلطات الأنشطة الرياضية الجماعية وأمرت السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة وعلقت الجولات بين المقاطعات لوقف انتشار الفيروس.

وقال مسؤولون انه منذ 30 أيار/مايو زار أكثر من 20 ألف شخص سوق تشينفادي الذي يؤمن أكثر من 70% من الخضار والفاكهة للعاصمة بكين.

وجرت فحوصات على أكثر من ثمانية آلاف عامل ووضعوا قيد الحجر الصحي.

وقبل أن يتم رصد هذه البؤرة الجديدة، كانت معظم الحالات المسجلة في الصين في الآونة الأخيرة لرعايا عائدين من الخارج.

وقال المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها الإثنين إن سلالة الفيروس المكتشفة في بكين هي من نفس "السلالة الأساسية للوباء في الدول الأوروبية".

وأفاد كبير خبراء الأوبئة في المركز وو زونيو لشبكة التلفزيون الصينية الرسمية أن الفيروس انتشر "على الأرجح" من خارج الصين أو من مناطق أخرى في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، خفّفت الصين معظم التدابير التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس بينما اعتبرت الحكومة أنّها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الفائت.

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