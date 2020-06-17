كوريا الجنوبية تصف بيان شقيقة زعيم "الشمالية" بأنه وقح وغير منطقي

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بيان "كيم يو-جونغ"، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، واصفا إياه بأنه وقح وغير منطقي.

وأدانت "كيم يو-جونغ" اليوم في بيان، خطاب الرئيس مون جيه-إن، الذي ألقاه حول العلاقات بين الكوريتين بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإعلان 15 يونيو المشترك.

وقالت "كيم" في البيان، إن خطاب الرئيس مون مثير للاشمئزاز ومليء بالأعذار والتملق للأقوى.

وتعليقا على ذلك، ذكر مستشار التواصل الشعبي يون دو-هان في مؤتمر صحفي أن تصريحات وتصرفات كوريا الشمالية الأخيرة تقوض بشكل أساسي الثقة المبنية بين زعيمي الكوريتين.

وقال محذرا "إننا لن نصبر على تصريحات وتصرفات الشمال غير العقلانية"، حسبما ذكرت يونهاب.

كما انتقد كوريا الشمالية بسبب الكشف عن عرض الجنوب غير المعلن لإرسال مبعوث رئاسي خاص في محاولة لتهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن كوريا الشمالية يجب عليها أن تتحمل كل المسؤولية عن عواقب تصريحاتها وتصرفاتها الأخيرة.

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