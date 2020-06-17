أكثر من 7 آلاف وفاة بكورونا في البيرو

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة في البيرو أمس الثلاثاء أنّ وباء كوفيد-19 حصد حتّى أمس في البلد الأمريكي اللاتيني أرواح أكثر من سبعة آلاف شخص من أصل 237 ألف مصاب.

وقالت الوزارة إنّه خلال الساعات الـ 24 الأخيرة سجّلت 196 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في هذا البلد إلى 7056 وفاة، في حين ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 237.156 بعد تسجيل 4164 إصابة جديدة.

لكنّ هذه الزيادة لم تثر قلق وزير الصحّة فيكتور زامورا، الذي قال خلال مؤتمر صحافي إن "الوباء يظهر تراجعاً (...) وتيرة العدوى تتباطأ".

ومنذ مطلع يونيو الجاري تسجّل البيرو متوسّط عدد إصابات جديدة يبلغ 4800 إصابة يومياً.

وعلى الرّغم من أنّ عدد المصابين بالفيروس في البيرو هو نفسه تقريباً عددهم في إيطاليا، إلّا أنّ عدد الوفيات في الدولة الأمريكية اللاتينية هو أقلّ بكثير من عددها في الدولة الأوروبية.

وسجّلت إيطاليا أكثر من 34 ألف حالة وفاة من أصل 237.500 إصابة؛ أي إنّ معدل الوفيات فيها يعادل تقريباً خمسة أضعاف معدّل الوفيات المسجّل في البيرو.

والبيرو البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة هي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية من حيث عدد المصابين بالفيروس بعد البرازيل (210 ملايين نسمة)، والثالثة في عدد الوفيات بعد البرازيل والمكسيك (120 مليون نسمة).

وللحدّ من تفشّي الوباء فرضت السلطات في البيرو في 16 مارس حجراً صحياً وحظر تجول ليلياً لا يزالان ساريين حتى اليوم.

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