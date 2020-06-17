ستيفان غنسبور.. «سحر الطبيعة» علاج نفسي من «كورونا»

المصدر: باريس - مريم بومديان

مرت أيام طوال منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في فرنسا يوم 17 مارس الماضي، أيام مرت ثقيلة على أغلب الفرنسيين، تغيرت خلالها السلوكيات والعادات وحتى النظرة للمستقبل، وبعد تخفيف إجراءات العزل الإجباري يوم 11 مايو الماضي، ونهايتها تقريباً أول يونيو الجاري، لاحظ كثيرون في فرنسا تأثرهم نفسياً بهذه التجربة القاسية، لذلك قررت، ستيفان غنسبور، الطبيبة النفسية بمدينة مارسيليا الفرنسية، تطبيق برنامج «دعم نفسي» للأشخاص الذين وقعوا تحت ضغط «العمل المنزلي، أو فقد الوظيفة، أو الضغط الأسري» خلال فترة العزل الصحي الممتدة لقرابة الثلاثة أشهر، مجاناً، في محاولة لدعم المجتمع ودعم نفسها أيضاً كونها متضررة من الأزمة، والأهم لإدراكها أكثر من غيرها بحكم التخصص أهمية إعادة الأمور لطبيعتها وخاصة «الحالة النفسية للمواطنين».

تقول غنسبور لـ«البيان»: بعد بداية أزمة الطوارئ الصحية يوم 17 مارس، أغلقت عيادتي، جلست في المنزل وحيدة أعاني من ملل وضغوط عديدة، خوف من مجهول، حالة صعبة امتدت حتى يوم 11 مايو عندما أعلنت الحكومة تخفيف القيود وخروج الناس إلى الشوارع من جديد، خرجت لكني فوجئت أنني غير السابق، حتى الأصدقاء فوجئت بحالة «هزة نفسية» انتابت أغلبهم، فكرت في حل سريع من واقع تخصصي كطبيبة نفسية، قلت الحل في الريف القريب، يجب أن نأخذ فاصلاً تحولياً من وضع الأزمة إلى الوضع الطبيعي.

وتضيف: اقترحت على مجموعة من الأصدقاء الخروج إلى الطبيعة في الريف القريب حول مارسيليا، وأنشأنا معسكراً في الطبيعة، راعينا فيه شروط السلامة والوقاية، وأمضينا أسبوعاً، خلال مايو الماضي، كانت النتيجة في الحقيقة رائعة، شاهدت تغيراً كبيراً جداً في الحالة النفسية والسلوكية للمجموعة المصاحبة وعددها 8 أشخاص، وعندما عدنا إلى منازلنا لاحظت أنني أنا نفسي تحسنت كثيراً.

غد أفضل

وتشير غنسبور إلى أنها من خلال حديثها مع مجموعة من أصدقائها ومعارفها، لاحظت إعجابهم بالتجربة، وأنها أصبحت تخرج بمجموعات من 5 إلى 10 أشخاص كل ثلاثة أيام للتخييم في الطبيعة الريفية وحتى السواحل البحرية، ومع الوقت أصبحت المجموعات تقنع أصدقاء آخرين بالتجربة، وبهذا أصبحت غنسبور تمارس البرنامج بشكل دائم منذ 15 مايو الماضي تقريباً حتى اليوم، وبشكل مستمر، وتقول إن النتيجة رائعة، إذ إن أفراد جميع المجموعات الذين عادوا من الطبيعة أكدوا لها هاتفياً تحسن حالتهم النفسية والصحية، وأن تجربة أزمة العزل والطوارئ وهموم الشهور الثلاثة الماضية قد انتهت.

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