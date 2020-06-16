الأمم المتحدة توثق 70 انتهاكاً يومياً بحق الأطفال في العالم

المصدر: واشنطن - وكالات

كشف التقرير السنوي لفرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراعات المسلحة، عن تصاعد خطير في الانتهاكات بحق الأطفال خلال العام الماضي، مبرزاً توثيق 25 ألف انتهاك بواقع 70 انتهاكاً يومياً. وأوضح التقرير الأممي أن وتيرة الانتهاكات ظلت مشابهة إلى حد كبير للوضع عام 2018.



وقالت غامبا: «الفتيان والفتيات أسيء استخدامهم في النزاعات المسلحة بعدما استُبدلت طفولتهم بالألم والوحشية والخوف، بينما العالم يقف متفرجاً».



واتهمت، في تقريرها، أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم بأنها «غالباً ما تهمل حماية الأطفال في المعارك وتحرمهم من المساعدة الحيوية التي يحتاجونها بشدة»، مضيفةً: «بانتهاك قواعد الحرب، تعرّض الأطراف أطفالها للخطر».



ولفتت إلى أن المأساة التي يواجهها الأطفال استمرت بلا هوادة طوال عام 2019، مُظهرةً توثيق الأمم المتحدة أكثر من 25 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، نحو نصفها ارتكبته أطراف غير متصلة بالحكومات.



وقالت الأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 4019 طفلاً وتشويه 6145. ولوحظ أن حوادث قتل وتشويه الأطفال تظل الانتهاك الأكثر شيوعاً بحقهم. وأصيب 25 في المئة من الضحايا في حوادث تفجير بقايا الحرب وألغام، وكان العدد الأكبر منهم في العراق (80 طفلاً) والفلبين، مشيرة إلى 4400 حادث تم التحقق منها، كشف التقرير عن قفزة صادمة بـ400 في المئة في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في العام الماضي. وصفت غامبا ذلك بـ«الاتجاه الأكثر إثارة للقلق عام 2019».



وسلط التقرير الضوء على حرمان أو تأخير حصول 2127 طفلاً على الرعاية الطبية اللازمة والمتوفرة خارج قطاع غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز