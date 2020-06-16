ألمانيا تطلق تطبيق تعقّب «كورونا»

المصدر: برلين - وكالات

ناشدت ألمانيا مواطنيها اليوم الثلاثاء تحميل تطبيق جديد للهواتف الذكية يستهدف كسر حلقة العدوى بفيروس «كورونا»، وهو واحد من بين تطبيقات عدة مماثلة تأمل الحكومات الأوروبية أن تساعد في إحياء قطاعي السياحة والسفر بشكل آمن.



وتطبيق (كورونا-وورن-آب) أو «التحذير من كورونا» متاح حالياً للهواتف التي تعمل بنظامي تشغيل آبل وأندرويد، ويعتمد على تقنية البلوتوث قصيرة المدى لقياس تقارب المسافات بين الأفراد، وإصدار تحذير إذا ثبتت فيما بعد إصابة أحدهم بمرض «كورونا».



وخلال إطلاق التطبيق، قال ينس سبان وزير الصحة الألماني «هذا التطبيق ليس حلاً شاملاً، ولن يكون بمثابة بطاقة عبور مجانية. لكنه أداة إضافية مهمة للغاية من أجل احتواء الجائحة».



وانضمت ألمانيا إلى إيطاليا وبولندا ولاتفيا في إطلاق تطبيقات تعتمد على تكنولوجيا من تطوير شركتي آبل وغوغل تحافظ على الخصوصية من خلال تسجيل جهات الاتصال عبر تكنولوجيا بلوتوث بشكل آمن على الأجهزة نفسها.



وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، ذكر الاثنين، أن الشعب الألماني لن يكون ملزماً تحت أي ظرف بتحميل أو استخدام التطبيق الرسمي للحكومة بشأن تعقب وتتبع «كورونا». وقال إن التطبيق «طوعي»، مشيراً إلى أن عدم استخدامه لن تترتب عليه أية عقوبات، وتابع أنه لا ينبغي أيضاً مكافأة من يستخدمونه.



وبعد أسابيع من الإعداد، أصبح التطبيق المسمى «كورونا وورن» متاحاً للتحميل. وتأمل الحكومة الألمانية في استخدام واسع النطاق للتطبيق كما وعدت بحماية عالية المستوى للبيانات. وقال كلاوس راينهاردت، رئيس الجمعية الطبية الألمانية، «إنه وسيلة مفيدة للغاية»، مضيفاً أنه يوفر وسيلة سهلة لتتبع سلسلة الإصابات.

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