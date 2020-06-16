فرنسا تعيد بناء كاتدرائية نوتردام في يناير المقبل

المصدر: أ ف ب

أكد رئيس أساقفة باريس ميشال أوبوتي، اليوم، أن أعمال إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية التي أتى عليها جزئياً حريق في 2019، يمكن أن تبدأ في يناير 2021، بعد الانتهاء من مرحلة تدعيم المبنى.

وأوضح للصحافيين، خلال تدشين معرض لرسوم أطفال تمثل الكاتدرائية على سياج الورشة: "علينا إنهاء أعمال التدعيم. ومنطقياً، يمكننا بدء الأعمال في يناير 2021".

وأضاف: "تحصل دائماً عقبات، لكن من المنطقي التفكير" في هذا التاريخ.

وقد عرفت ورشة نوتردام عقبات عدة، من بينها اعتماد إجراءات لمكافحة التلوث بالرصاص والأحوال الجوية السيئة نهاية 2019 وأزمة فيروس كورونا المستجد، واستؤنف العمل فيها قبل فترة قصيرة مع بدء المرحلة الأخيرة من إزالة السقالات الأسبوع الماضي.

وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2024 موعداً للانتهاء من ورشة إعادة بناء الكاتدرائية.

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