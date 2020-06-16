"كورونا" يعاود الظهور في الصين وينحسر في أوروبا

المصدر: أ ف ب

عاود فيروس كورونا المستجد الظهور في الصين بموازاة انحساره في أوروبا، واعتبرت السلطات الصينية، اليوم، أن وضع وباء "كورونا" في بكين "خطر جداً"، محذرةً من احتمال حصول موجة جديدة من الإصابات.

وفي بريطانيا، أعلن وزير الصحة مات هانكوك، اليوم، البدء فوراً بوصف منشّط "ديكساميثازون" لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون الأعراض الأكثر خطورة.

وسجلت الصين أكثر من مئة إصابة بالفيروس منذ الأسبوع الماضي في العاصمة بكين البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة التي تخوض "سباقاً مع الوقت" ضد الفيروس، على ما أعلن المتحدث باسم البلدية تشو هيجيان.

وإزاء هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات التي تركزت حول سوق تشينفادي في جنوب العاصمة، فرضت السلطات الصينية الحجر الصحي على ثلاثين منطقة سكنية، كما أعادت إغلاق المواقع الرياضية والثقافية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها تتابع من كثب الوضع في بكين، طارحة احتمال إرسال خبراء إضافيين في الأيام المقبلة.

يُذكر أن وباء كوفيد-19 ظهر للمرة الأولى أواخر عام 2019 في ووهان وسط الصين قبل أن ينتشر في العالم.

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