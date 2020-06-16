كوريا الجنوبية: نتعاون مع واشنطن لمتابعة التحركات العسكرية الكورية الشمالية

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن سول تعمل على التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة ورصد التحركات العسكرية الكورية الشمالية، عقب أن هددت بيونج يانج بالقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية بسبب المنشورات الدعائية المناهضة لها.

وكان الجيش الكوري الشمالي قد هدد بتحريك قواته إلى مناطق حدودية منزوعة السلاح تفصله عن كوريا الجنوبية، حسب بيان صدر اليوم .

وكانت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي قد هددت أنها سوف تتخذ إجراءات انتقامية ضد " كوريا الجنوبية لإخفاقها في وقف المنشقين من إرسال منشورات معادية لبيونج يانج جوا عبر الحدود.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع شوك هيون سو القول " نحن نتعامل مع الوضع بجدية. في الوقت الذي يتحرك فيه جيش كوريا الشمالية، تراقب كوريا الجنوبية وأمريكا هذه التحركات وترصدها في ظل تنسيق وثيق"، مؤكدا أن الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي " ظروف".

وكانت وكالة يونهاب للأنباء قد ذكرت اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر عسكري كوري جنوبي أن كوريا الشمالية نسفت فيما يبدو مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كايسونج بالشمال.وكانت كوريا الشمالية قد وجهت عدة إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز