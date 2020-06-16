اليابان توقف خطط نشر نظام دفاع "إيجيس أشور" الصاروخي الأمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الدفاع الياباني كونو تارو أمس الاثنين أن الحكومة اليابانية ستعلق خططا لنشر محطتي رادار للدفاع الجوي من طراز "إيجيس أشور" أمريكية الصنع المصممة لرصد الصواريخ الباليستية، التي تطلقها كوريا الشمالية ومجابهتها، في محافظتي أكيتا وياماغوتشي، وفق موقع "اليابان بالعربي".

وصرح كونو للصحفيين فى طوكيو بأن القرار يتبع مشكلة فنية وجدت فى الصاروخ الداعم للصاروخ المعترض، والذي سيستغرق الكثير من الوقت والمال لحله.

يعني التعليق وقفاً فعلياً لخطة نشر نظام الدفاع الصاروخي، والتي تعد ضربة خطيرة للدفاعات الصاروخية اليابانية، ويمكن أن تقوض علاقاتها مع الولايات المتحدة التي تزودها بالنظام.

وقال كونو إنه أطلع رئيس الوزراء شينزو آبي على التعليق وحصل على موافقته يوم الجمعة، وسيعقد مجلس الأمن القومي قريباً لمناقشة الرد.

ومن النادر أن يعلن وزير الدفاع عن قرار سياسي كبير قبل اجتماع لمجلس الأمن القومي.

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