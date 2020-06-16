أكثر من 80 ألف وفاة بكورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

المصدر: أ ف ب

تخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية والكاريبي 80 ألفاً، نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وبالإجمال توفي في أمريكا اللاتينية والكاريبي 80 ألفا و505 أشخاص بكوفيد-19، بينهم 43 ألفا و959 في البرازيل، ثاني الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بالوباء بعد الولايات المتحدة.

كذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى مليون و681 ألفاً و378 حالة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البرازيل لوحدها، البلد الذي يُعدّ 212 مليون نسمة، 888.271 مصاباً أي أكثر من عدد الإصابات المسجّلة في قارة آسيا بأسرها.

أما المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وثاني أكثر دول أمريكا اللاتينية تسجيلاً للوفيات الناجمة عن كوفيد-19، فسجّلت 146.937 إصابة بينها 17.141 وفاة.

من جهتها سجّلت البيرو 229.736 إصابة مؤكّدة بالفيروس، في ثاني دولة في القارة اللاتينية بعد البرازيل من حيث عدد المصابين. أما عدد الوفيات في هذا البلد فبلغ 6688 وفاة.

وليل الاثنين تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثمانية ملايين شخص، أكثر من نصفهم في أوروبا والولايات المتّحدة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

ومنذ ظهر وباء كوفيد-19 للمرة الأولى في الصين في ديسمبر سُجّلت 8.000.202 إصابة مؤكّدة مخبرياً بالفيروس، بينها 435.176 وفاة.

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