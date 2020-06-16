بكين تغلق بعض أحيائها بسبب بؤرة جديدة لـ«كورونا»

المصدر: (بكين - أ.ف.ب)

سارعت العاصمة الصينية، أمس، إلى إقفال جميع المراكز الرياضية والثقافية العاملة في قاعات مغلقة، في إطار جهود وقف انتشار فيروس «كورونا»، بعد تسجيل إصابات جديدة مرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة، كما فرضت إغلاقاً تاماً على عدد من الأحياء.وأطلقت السلطات حملة واسعة النطاق، تشمل عشرات آلاف الأشخاص، تتضمن إجراء فحوصات، وتتبع المخالطين للمصابين، في وقت ارتفع عدد الإصابات الجديدة في بكين إلى 79.

وقال المسؤول في بلدية العاصمة شو يينغ للصحافيين، إنه يتعين على جميع المناطق «تكثيف عمليات تعقيم المساحات العامة، وأن تقفل مؤقتاً المنشآت الرياضية والثقافية العاملة في قاعات مغلقة»، إضافة إلى زيادة قياس الحرارة ومنع دخول أشخاص من غير المقيمين.

في وقت سابق، أمس، أعلن مسؤولو الصحة عن تسجيل 49 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، بينها 36 حالة جديدة في العاصمة، حيث أثارت بؤرة مرتبطة بسوق تشينفادي مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

وأغلقت السلطات 21 حياً سكنياً قرب تشينفادي، وسوقاً آخر هو يوكواندوغ في منطقة هايديان بشمال غربي العاصمة.

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