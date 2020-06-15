دراسة: فيروس كورونا ينتشر بصورة أسرع في هذه المناطق

المصدر: وكالات

كشفت نتائج دراسة أجراها فريق علمي دولي، أن فيروس كورونا ينتشر بصورة سريعة في المناطق ذات المناخ الجاف والبارد.

وتفيد مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، JAMA Network Open، بأنه في إطار هذه الدراسة، قدر الباحثون كيف انتشر الفيروس في 50 مدينة من مدن العالم.

وحددوا من بينها ثمانية: ووهان، طوكيو، تايغو، كوم، ميلان، باريس، سياتل ومدريد، اعتمادا على بيانات يوم 10 مارس 2020.

وقد لا حظ الباحثون، أن جميع هذه المدن تقع في خطوط العرض 30-50 درجة شمالا. وهذا يشمل أيضا الحدود الجنوبية والشمالية للولايات المتحدة، حيث إن المدن الواقعة في هذا "الشريط" كان طقسها متقاربا خلال ذروة انتشار الفيروس: درجة الحرارة 5-10 درجة مئوية والرطوبة النسبية 44-48%.

ويقول الباحث محمد سجادي، الأستاذ في معهد علم الفيروسات بجامعة ميريلاند، في تصريح لوكالة UPI، "نعتقد أن انتشار فيروس كورونا يكون أسوأ في ظروف درجات الحرارة والرطوبة العالية.

وأضاف، ولكن هذا يحتاج إلى دراسة جديدة، وأفضل طريقة لتنفيذها هي دراسة سلوك الفيروس في المختبر، حيث يتمكن الباحثون من التحكم بالتغيرات المناخية.

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